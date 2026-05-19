Министр спорта РФ считает, что МОК надо пожалеть

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему находится под давлением Запада.

Об этом министр высказался в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

Шойгу: МОК сохранил отстранение нашего олимпийского комитета, но при этом…

Дегтярев: …отметил конструктивное взаимодействие и прогресс. Это важная фраза, впервые вообще прозвучала.

Шойгу: …а второй важный элемент – то, что был получен допуск Белоруссией, а, следовательно, это тоже…

Дегтярев: …я бы назвал это пролог.

Шойгу: Да, мне тоже кажется, что это является таким замечательным шагом вперед. Ждать ли нам каких-то новостей?

Дегтярев: Ну, вопрос сложный, сразу скажу. Это кажется, что все легко – «давайте всех вернем». МОК находится под давлением. Под давлением, разумеется, западных стран, правительств, лобби большого западноевропейского в первую очередь. Которое агрессивно настроено по отношению к России.

Здесь встает в полный рост ведь не только допуск спортсменов, но и география проведения соревнований. Вы знаете, уже и Польшу лишили нескольких первенств в разных видах. И Прибалтийские страны... по башке дали. И технические поражения в женском футболе литовской сборной присудили: не вышли. Не хотите? 0:3 получи – и все, точка, по правилам.

Поэтому это сложно администрируемый процесс.

Я могу сказать точно. Первое: мы находимся в коммуникации с администрацией МОК постоянно, наши адвокаты на передовой в Швейцарии находятся в коммуникации, сопровождают все суды, всю нашу переписку.

Новости? Конечно, они будут. Но я не хочу забегать вперед, не хочу ни на кого оказывать давление, тем более публично. Я могу отметить «Мир борьбы» – вот сегодня он решил: допуск с национальным флагом и с гимном.

Международные федерации вправе – даже вопреки рекомендациям МОК – восстановить справедливость и уйти от политизации спорта. Этот путь тоже имеет место быть. Он идет.

Мы работаем по всем фронтам, команда у нас большая. Я хочу поблагодарить президентов наших федераций, наших адвокатов, консультантов. Всех, кто в переговорном процессе участвует. Ну и обратиться ко всем: поменьше конфронтации, поменьше агрессивной риторики. И так непросто. И им непросто, их надо пожалеть – тех, кто там, на рычагах и на рулях находятся в мировом спорте. И помочь, поддержать.

Но пожалеть в первую очередь надо, конечно, наших спортсменов. Два поколения уже практически выкосили этими санкциями. Но и тех, кто там, тоже можно пожалеть. Сердце у нас большое, у России.

Шойгу: Всех нужно понять.

Дегтярев: Да. Но результат должен быть.