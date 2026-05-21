Дегтярев: все больше стран выступают за принцип равенства в спорте

Международное спортивное сообщество все активнее поддерживает принцип равенства для всех атлетов. Об этом во время пленарной сессии "Стратегия международного сотрудничества: приоритеты, вызовы, перспективы" на конференции "Развитие международного спортивного сотрудничества" заявил председатель Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Все больше и больше стран убеждаются в том, что все должны быть равны в спорте. И только финиш или свисток в матче могут расставить, кто первый", - сказал Дегтярев.

Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, боксу, смешанным единоборствам, борьбе и муайтай. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания и Международной федерации гимнастики. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, керлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и других.