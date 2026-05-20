Тренер по боксу обвинен в систематическом избиении детей

Тренер по боксу из Каменска-Уральского Николай Бобенко обвинен в систематическом избиении несовершеннолетних спортсменов во время тренировок, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Бобенко работает в школе бокса «Витязь». На опубликованном в соцсетях видео видно, как тренер наносит удары ногами в грудь, по голове и лоу-кики детям. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание». На видео попал младший сын самого Бобенко, которого он, по данным следствия, также систематически избивал.

«Это их семейные дела, мы туда не лезем. Конечно, он не прав, что ударил ребенка. Но мы ждем заключения следственных органов. Про Николая могу сказать, что на него никогда не поступали жалобы. Сейчас многие родители пишут и говорят слова в поддержку Николая», — сказала председатель федерации Ольга Шумкова.

Ранее Бобенко занимался кикбоксингом, участвовал в соревнованиях, затем работал тренером. На данный момент он не входит в штат спортивной школы, а лишь арендует помещение.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до семи лет лишения свободы.