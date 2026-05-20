Путин отметил взаимодействие России и Китая в сфере спорта

Президент России Владимир Путин отметил активное взаимодействие с Китаем в сфере спорта.

В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

— Благодаря динамичному росту китайско‑российских отношений уплотняются двусторонние культурно‑гуманитарные связи. Полным ходом развертывается сотрудничество в сфере образования, культуры, туризма и спорта. Наша страна активно взаимодействует и в сфере спорта. Ярким событием, безусловно, станут Десятые российско‑китайские летние игры, стартующие в эти выходные в Калининграде. Это отличная возможность заявить о себе для многих талантливых атлетов, — приводит слова Путина пресс‑служба Кремля.

Церемония открытия X Российско‑китайских игр пройдет 25 мая в Светлогорске. Соревнования будут проходить на протяжении пяти дней в 12 видах спорта.