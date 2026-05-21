Новую девушку Ямаля обвинили в ветрености

Инфлюенсер Инес Гарсия высказалась по поводу обсуждения ее личной жизни.

Гарсия ранее была замечена на отдыхе с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем в Греции, затем футболист посетил вместе с девушкой праздничный ужин каталонского клуба.

Как пишет Marca, после появления видео, на котором они вдвоем запечатлены в Греции, Инес оказалась в центре скандала. В частности, в социальных сетях начало распространяться фото инфлюенсера с мужчиной, которого многие подписчики приняли за ее бойфренда, с которым она якобы встречалась на протяжении пяти лет. По утверждениям различных интернет-пользователей, пара рассталась после того, как Ямаль написал сообщение контент-мейкерше.