Российский параатлет на одних руках покорил Эверест

Уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, совершившим восхождение на Эверест на одних руках. Об этом Набиев написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году.

"20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках! Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь - боритесь. Боритесь до конца, пожалуйста. Оно того стоит" - написал Набиев.

Набиеву 34 года, на протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс".