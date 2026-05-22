СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с участием баскетбольной команды

Следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пермской баскетбольной команды, сообщает пресс‑служба ведомства.

Ранее о происшествии сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Команда возвращалась с соревнований по баскетболу 3×3. По предварительным данным следствия, в пятницу в утреннее время на трассе М‑5 «Урал» вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса выехал на встречное направление и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь.