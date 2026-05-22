СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с участием баскетбольной команды

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пермской баскетбольной команды
Следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием пермской баскетбольной команды, сообщает пресс‑служба ведомства.
Ранее о происшествии сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Команда возвращалась с соревнований по баскетболу 3×3. По предварительным данным следствия, в пятницу в утреннее время на трассе М‑5 «Урал» вблизи города Златоуст водитель микроавтобуса выехал на встречное направление и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пассажирам общественного транспорта и грузового автомобиля потребовалась медицинская помощь.
— По данному факту следователем следственного отдела по городу Златоуст СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся, — говорится в заявлении.
