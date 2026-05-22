Туктамышева и Гуменник подтвердили роман

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник перестали скрывать романтические отношения. Спортсмены почти одновременно опубликовали в соцсетях совместные фотографии, окончательно подтвердив слухи о своём романе.

© Соцсети

Ранее фигуристов неоднократно замечали вместе, в том числе во время Олимпиады в Милане. Туктамышева поддерживала Гуменника на соревнованиях, а пару часто видели гуляющей по городу. При этом сами спортсмены предпочитали не отвечать напрямую на вопросы о личной жизни.

Во время выступлений Петра эмоции Елизаветы активно обсуждали поклонники фигурного катания — болельщики заметили, насколько сильно она переживала за спортсмена. Однако тогда Туктамышева объясняла своё присутствие на Олимпиаде работой со стриминговым сервисом, транслировавшим соревнования.

Теперь фигуристы поделились серией совместных снимков, включая кадры из путешествия по США: «Так и живём», — лаконично подписала публикацию 29-летняя Туктамышева.