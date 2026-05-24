Футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве

Майк Габриелян

Известный футболист Александр Прудников попал в ДТП в Москве, находясь за рулем минивэна. Его автомобиль перевернулся, сообщает телеграм-канал 112.

 

Премиальный минивэн VOYAH DREAM, за рулем которого был Прудников, столкнулся с Porsche. Машина спортсмена перевернулась, другой автомобиль также получил повреждения.

 

Госпитализация водителям не потребовалась.

 

Сейчас Александр Прудников находится на месте аварии. Появились первые кадры с места происшествия.

 

Прудников — серебряный призер чемпионата России в составе «Спартака». Также выступал за пражскую «Спарту», «Аланию», «Анжи»,  «Рубин», столичное «Динамо» и другие клубы.

 

Из-за внушительных физических габаритов и мощного телосложения футболиста  прозвали «Слоном».

 

После завершения профессиональной карьеры Прудников регулярно выступает экспертом в спортивных СМИ, а также участвует в турнирах Медиафутбола.

