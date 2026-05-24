Назван виновник аварии с известным российским футболистом в Москве

Виновником аварии с бывшим футболистом «Спартака» Александром Прудниковым в Москве оказался водитель Porsche. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, в машине ехала пьяная компания. Водитель Porsche также был пьян.

Минивэн Voyahe под управлением Александра Прудникова столкнулся с Porsche на Ломоносовском проспекте в Москве. В результате машина спортсмена перевернулась, а колесо Porsche вырвало с корнем. Обоим водителям оказали помощь на месте.

Госпитализация потребовалась пассажирке Voyahe. Женщина ехала вместе с футболистом, ее увезли на скорой. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая и кем она приходится спортсмену, выясняется.