«Не в адеквате»: футболист Прудников прокомментировал ДТП и раскрыл детали

Футболиста Александра Прудникова не было в автомобиле Voyah Dream в момент аварии. Об этом сообщает SHOT.

«Пострадавшая из машины футболиста Прудникова ехала в нем с водителем. По уточненной информации, спортсмена в момент ДТП в авто не было, он приехал на место ЧП позже. Александр подтвердил эти сведения», – говорится в публикации.

По словам футболиста, водитель Porsche, виновник аварии, находится «не в адеквате». Очевидцы рассказали, что мужчина отказался проходить медосвидетельствование.

ДТП произошло днем 24 мая. Водитель Porsche пошел на обгон на Ломоносовском проспекте, после чего на высокой скорости врезался в заднее крыло автомобиля футболиста. От удара обе машины вылетели на газон, при этом минивэн с водителем спортсмена и пассажиркой перевернулся в воздухе и приземлился на крышу. В результате произошедшего Voyah Dream получил серьезные повреждения. По данным Дептранса столицы, в настоящее время движение транспорта из-за ДТП затруднено.

Александр Прудников является серебряным призером чемпионата России в составе «Спартака». Он более известен по прозвищу «Слон».