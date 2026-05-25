Монсон призвал международные федерации вернуть российских спортсменов

Международные федерации должны проявить адекватность и допустить российских спортсменов с флагом и гимном во всех видах спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата депутат курултая Республики Башкортостан Джефф Монсон.

"Всем международным федерациям нужно быть адекватными и допустить российских спортсменов без ограничений, - сказал он. - Политика проникла в спорт, но ей там не место. Хорошо, что некоторые федерации это понимают".

Ранее ряд международных федераций допустил российских спортсменов к своим соревнованиям с флагом и гимном.