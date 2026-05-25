Сервис «Ивентмаркет» от «Афиши» вывел финал Лиги чемпионов в офлайн

Платформа «Афиши» стала технологическим ядром большого футбольного просмотра в Москве.

30 мая 2026 года на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет «Прайм Стадиван», информационным партнером которого выступит спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Это масштабный просмотр финала Лиги чемпионов на большом экране. Центральной трибуной станет огромный диван во все поле, но и «чаша» стадиона будет заполнена болельщиками, чтобы воссоздать полноценный опыт живого просмотра матча. Регистрацию гостей, выпуск электронных билетов и контроль заполняемости площадки организаторы доверили платформе «Афиши» «Ивентмаркет» – сервису для быстрого запуска событий любого масштаба.

Регистрация на событие была бесплатной, а анонсы поддерживались партнерами и медийными возможностями самой «Афиши»: упоминания в социальных сетях, рассылка по электронной почте, новость на ресурсах «Афиши Daily». В результате первая волна билетов разошлась за три с половиной часов, а на реализацию второй партии ушло еще меньше времени – полтора часа.

Через «Ивентмаркет» для показа матча настроены все ключевые процессы:

онлайн-регистрация участников и выпуск именных билетов;

проверка данных на входе и управление потоками гостей;

актуальная статистика по реализации билетов и отчетность по мероприятию.

Это позволило командам, работающим над футбольным вечером, сосредоточиться на программе, шоу и работе с болельщиками, а вся билетная и учетная часть сосредоточена в едином цифровом контуре «Афиши».

«Ивентмаркет» – платформа «Афиши», которая изначально создавалась как конструктор событий: от локальных лекций и паблик-токов до крупных городских активаций и спортивных просмотров. Сервис дает организаторам возможность за несколько минут завести событие, подключить онлайн-продажу или регистрацию, показать его на Afisha.ru, установить нужные условия участия и в любой момент видеть, как заполняется зал.