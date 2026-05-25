В РФС прокомментировали скандал с разбитым кубком «Спартака»

После того как трофей разбился прямо в руках футболистов, болельщики задались вопросом, что случилось. Многие решили, что дело в ненадежной конструкции. Эту версию поддержал и известный пианист, болельщик красно-белых Денис Мацуев, передает «Абзац».

Он поинтересовался у производителя, что это за кубок, у которого дно вылетает само собой. Однако в Российском футбольном союзе считают иначе. Пресс-секретарь РФС Павел Новиков заявил, что кубок был нормальным, а причина — слишком активное празднование.

По его словам, хрустальные вещи иногда бьются, а на видео видно, что крышка соскочила из-за сильной тряски. Новиков добавил, что «Спартак» обязательно получит новый кубок — его уже изготавливают.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 24 мая сразу после финала Кубка России. «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар». Аргентинский полузащитник красно-белых взял трофей, поднял его над головой, но нижняя часть кубка отвалилась, упала на газон и разбилась вдребезги.