Криштиану Роналду стал глобальным амбассадором Dreame

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявил о глобальном партнерстве с легендой мирового футбола Криштиану Роналду — одной из крупнейших международных коллабораций в истории бренда.

Назначение Криштиану Роналду глобальным амбассадором отражает новый этап международного развития Dreame. За последние годы компания демонстрировала стремительный рост на мировом рынке благодаря развитию высокоскоростных цифровых двигателей и интеллектуальных систем на базе ИИ.

Сегодня продукция Dreame представлена более чем в 120 странах и регионах мира, а бренд стал одним из глобальных ориентиров в сегменте интеллектуальной техники для дома. Партнерство с Криштиану Роналду стало закономерным итогом многолетнего глобального роста Dreame — бренда, готового усиливать лидерские позиции на мировом рынке премиальной техники для дома.

В основе сотрудничества лежит общность ценностей. На протяжении своей карьеры Криштиану Роналду стал мировым символом дисциплины, настойчивости и стремления преодолевать профессиональные границы. Эти же принципы лежат в основе философии Dreame — долгосрочное видение, технологическое лидерство и постоянное совершенствование пользовательского опыта.

Комментируя партнерство, Криштиану Роналду отметил:

«Я всегда стремлюсь сотрудничать с брендами, которые разделяют мое стремление к совершенству и отношение к работе. Dreame — это бренд, который создает инновационные продукты и предлагает решения высокого уровня, делая повседневную жизнь проще и комфортнее. Я рад стать частью глобального развития этого бренда».

«DREAME. Будь первым»: новый взгляд на интеллектуальный образ жизни

Концепция «DREAME. Будь первым» (Dreame to Win), лежащая в основе партнерства, объединяет философию технологического лидерства Dreame и мышление победителя, с которым ассоциируется Криштиану Роналду. Она отражает подход бренда к интеллектуальным технологиям как к инструменту, помогающему пользователям эффективнее организовывать повседневную жизнь и достигать большего каждый день.

В рамках глобального партнерства образ Криштиану Роналду будет интегрирован в ключевые продуктовые категории Dreame, подчеркивая возможности бренда в создании технологичной, эффективной и премиальной экосистемы для дома.

Партнерство охватит ключевые категории Dreame — решения для интеллектуальной уборки дома и внешних пространств, крупную бытовую технику, устройства для персонального ухода и малую кухонную технику.