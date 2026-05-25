Криштиану Роналду стал глобальным амбассадором Dreame
Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявил о глобальном партнерстве с легендой мирового футбола Криштиану Роналду — одной из крупнейших международных коллабораций в истории бренда.
Назначение Криштиану Роналду глобальным амбассадором отражает новый этап международного развития Dreame. За последние годы компания демонстрировала стремительный рост на мировом рынке благодаря развитию высокоскоростных цифровых двигателей и интеллектуальных систем на базе ИИ.
Сегодня продукция Dreame представлена более чем в 120 странах и регионах мира, а бренд стал одним из глобальных ориентиров в сегменте интеллектуальной техники для дома. Партнерство с Криштиану Роналду стало закономерным итогом многолетнего глобального роста Dreame — бренда, готового усиливать лидерские позиции на мировом рынке премиальной техники для дома.
В основе сотрудничества лежит общность ценностей. На протяжении своей карьеры Криштиану Роналду стал мировым символом дисциплины, настойчивости и стремления преодолевать профессиональные границы. Эти же принципы лежат в основе философии Dreame — долгосрочное видение, технологическое лидерство и постоянное совершенствование пользовательского опыта.
Комментируя партнерство, Криштиану Роналду отметил:
«Я всегда стремлюсь сотрудничать с брендами, которые разделяют мое стремление к совершенству и отношение к работе. Dreame — это бренд, который создает инновационные продукты и предлагает решения высокого уровня, делая повседневную жизнь проще и комфортнее. Я рад стать частью глобального развития этого бренда».
«DREAME. Будь первым»: новый взгляд на интеллектуальный образ жизни
Концепция «DREAME. Будь первым» (Dreame to Win), лежащая в основе партнерства, объединяет философию технологического лидерства Dreame и мышление победителя, с которым ассоциируется Криштиану Роналду. Она отражает подход бренда к интеллектуальным технологиям как к инструменту, помогающему пользователям эффективнее организовывать повседневную жизнь и достигать большего каждый день.
В рамках глобального партнерства образ Криштиану Роналду будет интегрирован в ключевые продуктовые категории Dreame, подчеркивая возможности бренда в создании технологичной, эффективной и премиальной экосистемы для дома.
Партнерство охватит ключевые категории Dreame — решения для интеллектуальной уборки дома и внешних пространств, крупную бытовую технику, устройства для персонального ухода и малую кухонную технику.
«Это партнерство — больше, чем спонсорство. Это сильный союз между одним из лидеров технологического рынка и спортсменом мирового уровня, ставшим глобальным символом победы и дисциплины, — отметил глобальный президент Dreame Колм Чанг. — Нас объединяют общие ценности — стремление к совершенству, долгосрочное видение и постоянное развитие. Стремление Криштиану Роналду к максимальному результату органично перекликается с нашей миссией — развивать индустрию и менять повседневную жизнь людей с помощью интеллектуальных технологий. Вместе мы хотим формировать новый стандарт комфортной, технологичной и ориентированной на будущее жизни для пользователей по всему миру».