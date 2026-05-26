Россию допустили до соревнований под эгидой FISU

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) допустил всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение спортсменов из России, FISU будет применять механизм нейтрального статуса. Из-за этого спортсмены смогут принять участие в соревнованиях. Такой механизм работает как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности – участие без национального флага, формы и т. д. – представляют собой максимальное ограничение, применимое на любом мероприятии FISU, независимо от позиции соответствующей международной федерации», — сообщили в организации.

При этом, в тех видах спорта, к которым российские спортсмены уже были допущены, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие представителей РФ будет возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Эту информацию прокомментировал министр спорта России и глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Он приветствовал действия организации.