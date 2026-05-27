Дом футболиста «Валенсии» ограбили во время матча против «Барселоны»

Дом нападающего «Валенсии» Ларжи Рамазани был ограблен во время матча 38‑го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны», сообщает Las Provincias.

По информации источника, злоумышленники перепрыгнули через забор и забрались в дом через окно. При этом сигнализация не работала. Грабители провели в доме несколько часов. Были украдены чемоданы Рамазани, а также его брата и друзей, которые живут с ним.

Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Рамазани узнал об ограблении, только после возвращения домой. Бельгиец обратился в Гражданскую гвардию Испании и местную полицию. По первоначальной оценке футболиста, украдены ценности на 100 тысяч евро, включая наличные, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду.

Сотрудники Гражданской гвардии Испании, прибывшие на место происшествия, провели тщательный осмотр виллы и прилегающей территории. Они искали отпечатки пальцев, обуви и любые возможные биологические следы грабителей, но все указывает на то, что преступники использовали перчатки и балаклавы, чтобы не оставлять следов.

Матч «Валенсия» — «Барселона» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Рамазани вышел на поле на 52‑й минуте, но результативными действиями не отметился.

Футболист выступал в «Валенсии» на правах аренды. В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. По данным СМИ, 25‑летний форвард летом вернется в английский «Лидс», которому принадлежат права на игрока.