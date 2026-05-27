Дом футболиста «Валенсии» ограбили во время матча против «Барселоны»

Дом футболиста «Валенсии» Рамазани ограбили во время матча против «Барселоны» — СМИ

Дом нападающего «Валенсии» Ларжи Рамазани был ограблен во время матча 38‑го тура чемпионата Испании по футболу против «Барселоны», сообщает Las Provincias.

По информации источника, злоумышленники перепрыгнули через забор и забрались в дом через окно. При этом сигнализация не работала. Грабители провели в доме несколько часов. Были украдены чемоданы Рамазани, а также его брата и друзей, которые живут с ним.

Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Рамазани узнал об ограблении, только после возвращения домой. Бельгиец обратился в Гражданскую гвардию Испании и местную полицию. По первоначальной оценке футболиста, украдены ценности на 100 тысяч евро, включая наличные, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду.

Сотрудники Гражданской гвардии Испании, прибывшие на место происшествия, провели тщательный осмотр виллы и прилегающей территории. Они искали отпечатки пальцев, обуви и любые возможные биологические следы грабителей, но все указывает на то, что преступники использовали перчатки и балаклавы, чтобы не оставлять следов.

Матч «Валенсия» — «Барселона» завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Рамазани вышел на поле на 52‑й минуте, но результативными действиями не отметился.

Футболист выступал в «Валенсии» на правах аренды. В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. По данным СМИ, 25‑летний форвард летом вернется в английский «Лидс», которому принадлежат права на игрока.

