Прокуратура Нидерландов требует взыскать с Промеса €8 млн

Прокуратура Нидерландов потребовала взыскать с бывшего футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса €8 мл по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Прокуратура утверждает, что Промес скрывал от налоговых органов доходы от торговли наркотиками. Футболист предстал перед судом по делу о контрабанде вместе с двоюродным братом. Предполагается, что родственник руководил людьми, которые занимались ввозом наркотиков. Ему предписано вернуть сумму в размере €62 тыс.

Промесу 34 года, он выступал за "Спартак" в 2014-2018, 2021-2024 годах. В составе красно-белых футболист стал чемпионом России (2017), обладателем кубка (2022) и суперкубка страны (2017).

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам - о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу - к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая 2024 года, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб "Юнайтед" и стал резидентом ОАЭ.

В июне 2025 года футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила дело до 2026 года.