Путин поздравил Немова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летним юбилеем гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Алексея Немова, назвав его выдающимся спортсменом и отметив его востребованную общественную деятельность.

"Выдающийся спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, вы внесли большой личный вклад в развитие отечественной и мировой гимнастики. И конечно, вас ценят как яркого, деятельного, увлеченного человека с активной гражданской позицией, который ведет востребованную общественную, просветительскую, благотворительную работу, многое делает для поддержки молодых талантов, продвижения ценностей физической культуры и здорового образа жизни", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Немову крепкого здоровья и всего наилучшего.

Алексей Немов родился 28 мая 1976 года в Мордовии. Российский гимнаст, заслуженный мастер спорта РФ (1995). Четырехкратный олимпийский чемпион (1996-2000), пятикратный чемпион мира (1994-1999), чемпион Европы (1998) по спортивной гимнастике. Главный редактор журнала "Большой спорт" (2013-2017).