«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» представили лимитированные кофейные наборы к ЧМ–2026

Компании создали уникальный продукт для любителей кофе и футбола.

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) совместно с одним из крупнейших российских обжарщиков кофе – компанией «Сварщица Екатерина» (The Welder Catherine) представили коллекцию из трех наборов ассорти кофе в фильтр-пакетах к предстоящему чемпионату мира по футболу.

«Чемпионат» и «Сварщица Екатерина» сделали полноценный тематический интерактивный продукт, который интересен как любителям спешелти кофе, так и футбольной аудитории. Кроме того, создатели привнесли познавательный элемент для тех, кто не так близко знаком с главным футбольным турниром планеты.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»:

«Этот проект – пример того, как топовая медиаплатформа и топовый производитель могут вместе создавать продукты, усиливающие эмоциональную связь с событием. Чемпионат мира в этом году состоится в США, Канаде и Мексике, так что в России в разных регионах игры будут проходить ночью или рано утром. Поэтому в 2026 году настоящий футбольный напиток – это кофе! Многие в команде “Чемпионата” давно и успешно начинают рабочий день с кофе от “Сварщицы Екатерины”, и мы решили, что двум лидерам надо объединиться. К ЧМ–2026 готовы!»

Сергей Митрофанов, руководитель отдела маркетинга компании The Welder Catherine:

«Я читаю “Чемпионат” с момента основания – уже более 20 лет. Для нас сотрудничество с крупнейшим спортивным медиа в Восточной Европе стало следующим шагом на пути к реализации нашей идеи: мы хотели сделать продукт, который объединит болельщиков и любителей кофе вокруг главного футбольного события этого лета. Нам важно было создать новый эмоциональный опыт. В итоге получился не просто кофейный набор, а настоящий коллекционный продукт к большому спортивному празднику, и сейчас, когда я смотрю на финальный результат, понимаю, что нам действительно удалось классно обыграть эту футбольную историю».

Проект сочетает в себе любовь к футболу и кофейной культуре. В каждом наборе собраны лоты из разных зон кофейного пояса, включая Бразилию, Колумбию, Перу и Боливию – регионы, где футбольная страсть и кофейные традиции существуют неразрывно друг от друга. Идея создания коллекционных карточек вдохновлена легендарными альбомами и стикерами от компании Panini, которая с 1970 года выпускает наклейки к каждому чемпионату мира по футболу.

В серии представлены три набора, дизайн упаковки которых разработала команда «Чемпионата». Они отличаются обработкой зерна (натуральная, мытая и микс), чтобы каждый мог выбрать кофе на свой вкус.

Особенности наборов:

30 ароматных фильтр-пакетов с кофе из разных частей света.

В том числе из стран-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу.

Сетка плей-офф турнира с наклейками флагов сборных. Знакомый формат для всех болельщиков и любителей футбола, которые смогут вести сильнейшие сборные мира к финалу.

Коллекционные карточки «“Чемпионат” х The Welder Catherine» с победителями всех ЧМ. В каждый набор входят 4 разные коллекционные карточки, в которых можно познакомиться с победителями всех чемпионатов мира, а также узнать интересные факты о турнире. Всего в коллекции 22 лимитированные карточки.

Легенды футбола, культовые моменты и всем знакомые с детства мотивы.

В оформлении наборов использовались сюжеты, которые будут радовать как фанатов футбола, так и тех, кто с ним знаком не так близко.

«Чемпионат» также совместно с коллегами из The Welder Catherine и российским брендом профессиональной кофейной посуды «Mёве» выпустили ограниченный тираж стаканов для фильтр-пакетов. Они созданы известным российским дизайнером Ярославом Рассадиным в стилистике мягкого футуризма, сделаны из фарфора высочайшего качества и имеют идеальный размер для заваривания фильтр-пакетов.

Попробовать кофе из лимитированной коллекции можно будет 30 и 31 мая на Московском кофейном фестивале в общественном пространстве «Хлебозавод №9». В рамках фестиваля откроется интерактивная зона «Чемпионата» и The Welder Catherine, где можно принять участие в спортивных активностях, отдохнуть в лаунж-зоне, приобрести товары из коллекции, а также выиграть их вместе с официальным мячом чемпионата мира по футболу 2026 года.