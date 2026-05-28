В Ванкувере прокомментировали слухи о вывозе бездомных из города перед ЧМ

Власти канадского Ванкувера опровергли слухи о том, что городская администрация массово вывозит бездомных за пределы города в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал TSN.

Заместитель мэра Сандра Сингх назвала подобные слухи ложью, однако указала, что в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА) городская администрация демонтируют палатки и тенты в местах проведения футбольных матчей и скопления болельщиков. При этом в Ванкувере продолжают работать все программы помощи лицам без определенного места жительства и им разрешено устанавливать временные убежища в парках на ночь.

Ранее в социальных сетях утверждалось, что мэрия Ванкувера предлагает бездомным $100 и билет на автобус до отдаленных городов с тем, чтобы они покинули улицы мегаполиса на дни проведения матчей чемпионата.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Канады сыграет в группе В с командами Боснии и Герцеговины, Катара и Швейцарии. Матчи турнира пройдут в том числе в канадских городах Ванкувер и Торонто.