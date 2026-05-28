Навка оспорила в суде введенные против нее санкции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее санкции. Об этом сообщается в документах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Навка попала под санкции Евросоюза в рамках шестого пакета санкций против России в июне 2022 года.

Навке 51 год. Она победила на Олимпийских играх 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Также Навка является двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трехкратной чемпионкой Европы (2004, 2005, 2006) и трехкратной чемпионкой России (2003, 2004, 2006). Ей присвоено звание заслуженного мастера спорта России (2004), она награждена орденом Дружбы (2007).

Ранее ТАСС сообщал, что Суд ЕС зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза.