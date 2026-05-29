Свищев высказался об инциденте с украинкой на ЧЕ по художественной гимнастике

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что ситуация на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике с участием украинки Софии Краинской является трагикомичной.

Краинская закрыла глаза и надела наушники во время исполнения гимна России на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниорок. Победительницей в упражнениях с лентой стала россиянка Яна Заикина, набравшая 26 баллов. Второй стала Краинская (25,750), бронза у Мелиссы Дите из Германии (25,300).

— Я бы не сказал, что это комичная ситуация, она, наоборот, трагикомичная. Руками ребенка начинают высказывать свое мнение взрослые дяди и тети из Киева, вероятно, не имеющие никакого отношения к спорту. Они запугали уже не только всех своих спортсменов, но и детей. Конечно, это не только неспортивное поведение, но и некрасивое. Надеюсь, что международная федерация не оставит этот инцидент без реакции. Должны последовать определенные меры наказания, прописанные в регламенте. Однозначно надо поздравить нашу спортсменку, нашу команду с прекрасным выступлением. То, что звучал гимн Российской Федерации, — это победа нашей федерации, министерства спорта, спортсменов и тренеров. Мы гордимся и уверены, что наши болельщики переживают не за то, что кто‑то поступает некрасиво по отношению к нам, а за то, чтобы наши ребята выигрывали, — сказал Свищев «Матч ТВ».

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ранее допустил российских спортсменов до международных турниров под эгидой организации с флагом и гимном. Ранее ограничения с россиян сняла Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).