$71.3783.69

Свищев об инциденте на ЧЕ по художественной гимнастике: «Ситуация трагикомичная. Руками ребенка дяди высказывают свое мнение»

Матч ТВ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что ситуация на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике с участием украинки Софии Краинской является трагикомичной.

Свищев высказался об инциденте с украинкой на ЧЕ по художественной гимнастике
© РИА Новости

Краинская закрыла глаза и надела наушники во время исполнения гимна России на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниорок. Победительницей в упражнениях с лентой стала россиянка Яна Заикина, набравшая 26 баллов. Второй стала Краинская (25,750), бронза у Мелиссы Дите из Германии (25,300).

— Я бы не сказал, что это комичная ситуация, она, наоборот, трагикомичная. Руками ребенка начинают высказывать свое мнение взрослые дяди и тети из Киева, вероятно, не имеющие никакого отношения к спорту. Они запугали уже не только всех своих спортсменов, но и детей. Конечно, это не только неспортивное поведение, но и некрасивое. Надеюсь, что международная федерация не оставит этот инцидент без реакции. Должны последовать определенные меры наказания, прописанные в регламенте. Однозначно надо поздравить нашу спортсменку, нашу команду с прекрасным выступлением. То, что звучал гимн Российской Федерации, — это победа нашей федерации, министерства спорта, спортсменов и тренеров. Мы гордимся и уверены, что наши болельщики переживают не за то, что кто‑то поступает некрасиво по отношению к нам, а за то, чтобы наши ребята выигрывали, — сказал Свищев «Матч ТВ».

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ранее допустил российских спортсменов до международных турниров под эгидой организации с флагом и гимном. Ранее ограничения с россиян сняла Международная федерация гимнастики (World Gymnastics).

Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости
Главное сейчас
Матч ТВ: главные новости