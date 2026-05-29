«Чемпионат» собрал плейлист к решающему матчу Лиги чемпионов

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и музыкальный сервис «Звук» объединили усилия, чтобы подогреть страсть болельщиков и подготовиться к финалу Лиги чемпионов УЕФА–2026, который пройдет 30 мая 2026 года между командами «ПСЖ» и «Арсенал». «Звук» и «Чемпионат» собрали плейлист «Финальный свисток», чтобы каждый болельщик мог заранее настроиться на матч, пережить финал с максимальной страстью и вспоминать эти мгновения еще ни один раз.

Футбол и музыка связаны крепче, чем кажется: один трек возвращает в лето первого чемпионата мира, другой звучит в раздевалке победителей, третий становится голосом трибун на десятилетия. «Финальный свисток» – тот самый плейлист, под который редакция «Чемпионата» «живет» футболом.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»: «Мой прогноз на матч “ПСЖ” “Арсенал” – 3:1. А в наш совместный со "Звуком” плейлист я добавил песню Боба Марли Three Little Birds. Легендарный трек о том, что все проблемы носят временный характер и как важно сохранять спокойствие, когда что-то идет не так. Редко звучит на стадионах, но удивительно подходит».

Финал Лиги чемпионов УЕФА эксклюзивно покажет Okko.