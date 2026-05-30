Россиянин поставил на матч «Ролан Гаррос» и выиграл более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Победу клиенту букмекерской конторы принес успех бывшей россиянки Анастасии Потаповой, которая сейчас представляет Австрию. Россиянин поставил десять миллионов рублей на ее выигрыш в матче с британкой Кэти Бултер. Коэффициент к этой ставке был равен 1,21. Таким образом, сумма выигрыша составила 12 100 000 рублей.

Таким образом, Потапова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с двукратной победительницей турниров «Большого шлема». Поединок пройдет 30 мая, он начнется в 17:00 по московскому времени.

