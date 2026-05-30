Украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко заявил о необходимости участия спортсменов с Украины на соревнованиях, в которых участвуют атлеты из России и Белоруссии.

"Если бы я был министром спорта, то я бы не запрещал нашим спортсменам выступать на тех соревнованиях, где есть российские или белорусские спортсмены. Бойкотировать, на мой взгляд, это не есть правильно. С этим нужно бороться", - сказал Кличко на видео, которое опубликовал в Telegram-канале депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее Украина запрещала своим спортсменам принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами, затем снимала свои же запреты. Кроме того, Киев не раз требовал отстранения атлетов из РФ и Белоруссии от участия в спортивных состязаниях.

Российская сторона неоднократно выступала против политизации спорта и дискриминации спортсменов по какому бы то ни было признаку.