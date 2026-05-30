Жена хоккеиста Ковальчука покорила Эверест без кислородного баллона

Жена олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Николь Ковальчук стала первой россиянкой, покорившей Эверест без кислородного баллона. Об этом сообщается на сайте клуба "7 вершин".
Первый раз Николь Ковальчук, которой 24 мая исполнилось 42 года, покорила Эверест в 2023 году.
Николь Ковальчук, мать четверых детей, сумела подняться на все 14 восьмитысячников на Земле. 14 горами с высотой 8 000 м над уровнем моря являются: Джомолунгма (8 848 м), Чогори К2 (8 614), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), Гашербрум (8 080), Броуд-Пик (8 051), Гашербрум II (8 035) и Шишапангма (8 027). Также Николь Ковальчук приняла участие в проекте покорения высочайших вершин на семи континентах мира.