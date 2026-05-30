В Париже в ходе беспорядков после победы ПСЖ задержали 140 человек

По меньшей мере 140 человек задержаны за участие в беспорядках в столице Франции во время проведения финала Лиги чемпионов в Будапеште. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, по итогам 2 216 проверок правоохранители выписали 89 штрафов, также были изъяты 24 файера и около 100 единиц пиротехники.

Как сообщает газета Le Figaro, один из полицейских, мобилизованных для обеспечения безопасности в Париже, получил ранения. Кроме того, по данным издания, в XVI округе столицы, где расположен стадион "Парк де Пренс", являющийся домашним для парижского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), были повреждены булочная и ресторан. В районе Елисейских полей были сожжены шесть автомобилей и газетный киоск.

Как отмечает газета, в районе стадиона полиция сдерживает около 1 тыс. человек, тогда как хулиганы устраивают баррикады из прокатных велосипедов. Стражи порядка время от времени применяют слезоточивый газ.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский "Арсенал". Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее - 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.