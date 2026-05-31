Умер известный спортивный комментатор Синицын

Умер известный комментатор снукера Владимир Синицын, передает Life.ru с Shot.

Синицыну было 74 года.

Причиной смерти стала остановка сердца на фоне разрыва аорты. Комментатор скончался в больнице в Германии. Последние годы Синицын постоянно проживал в Латвии. В Ригу он окончательно перебрался в 2022 году после того, как закрылось российское подразделение телеканала Eurosport.

В Риге у Синицына был собственный бильярдный клуб. Синицын известен по работам на различных международных турнирах.

