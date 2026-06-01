Исинбаевой грозит блокировка счетов

Елене Исинбаевой, двукратной олимпийской чемпионке по легкой атлетике, грозит блокировка счетов за задолженность в 705 тысяч рублей перед ФНС, пишет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канале Mash на спорте.

По данным издания, ранее счета Исинбаевой блокировали уже дважды – за долг в 818 тысяч в 2025, второй - за задолженность в 283 тысячи рублей в том же году.

Уточняется, что доступ к счетам восстановили после погашения задолженностей. Издание уточняется, что Исинбаева является индивидуальным предпринимателем, и ее деятельность связана с арендой и управлением арендованным или собственным нежилым имуществом исполнительским искусством.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Фетисов раскритиковал Елену Исинбаеву за отъезд из РФ в сложное время.