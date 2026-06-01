Костомаров рассказал, как нашел в себе силы вернуться на лед

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал о том, как после ампутации он нашел в себе силы вернуться на лед.

В январе 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем фигурист проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. Позднее Костомаров прошел процедуру протезирования, а в конце 2023 года впервые вернулся на лед на коньках.

— Каково было снова выйти на лёд?

— Честно, было непросто даже решиться на то, чтобы выйти на лед. Я учился заново ходить. Жизнь перевернулась. Не было мыслей о коньках совсем. Хотелось более‑менее вернуться к нормальной жизни хотя бы.

Сначала было полное отчаяние. Сделал усилие благодаря спортивному характеру, семье, любимой жене. Понял, что надо как‑то выходить из этого, раз оказался в этом.

Не мог представить такую ситуацию даже в страшном сне. Но каждый день делал усилия над собой. Потом реши выйти на лёд по совету друга. Несмотря на отсутствие частей тела, которые отвечают за скольжение. Попробовал и понял, как держать равновесие. Постепенно начало получаться. И через полгода я уже выступил в шоу. Невероятные ощущения.

Никогда не запускайте ситуацию со здоровьем, следите за ним. Лучше лишний раз провериться, — передает слова Костомарова корреспондент «Матч ТВ».