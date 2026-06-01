В Амстердаме отложили дело об изъятии €8 млн у футболиста Промеса

ГААГА, 1 июня. /ТАСС/. Суд Амстердама на неопределенный срок отложил рассмотрение дела об изъятии у экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса около €8 млн, предположительно, преступных доходов. Об этом в беседе с ТАСС сообщила пресс-секретарь инстанции Сумиса Зейани.

"Дело было назначено к рассмотрению в пятницу, 29 мая. Судебное заседание отложено на неопределенный срок. Новая дата заседания пока неизвестна", - сказала она. По словам Зейани, речь идет о предварительном заседании по делу о конфискации активов на сумму около €8 млн. Прокуратура Нидерландов добивается их изъятия у спортсмена, так как полагает, что они были получены в результате его участия в деятельности наркомафии.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам - о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу - к 6 годам тюрьмы. Футболист был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года и позже экстрадирован в Нидерланды. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию.