Суд отложил дело экс-игрока "Спартака"

Окружной суд Амстердама принял решение отложить на неопределенный срок рассмотрение иска прокуратуры Нидерландов о взыскании с бывшего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро, передает РИА Новости.

«Рассмотрение этого дела отложено на неопределенный срок», — сказал представитель суда Сумиза Зейани.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.