Комментатор Генич поделился мнением о коллеге Черданцеве

Генич о Черданцеве: «Лучший друг эфира. Ему нет равных по умению дать эмоции в нужный момент и не захлебнуться, не сфальшивить»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мыслями по поводу коллеги Георгия Черданцева.
«Георгий – солист по натуре. И я прекрасно понимаю его главные скиллы, знаю, что никто так эмоционально не отработает момент, как он. У Черданцева нет «мэканий», «бэканий», очень правильная тональность перехода голоса. Поэтому, работая с ним, я в каких-то ситуациях просто замолкаю, чтобы он успел на выдохе все произнести. Поэтому ему комфортно. Плюс мы же примерно одного возраста. Нам легко быть на одной волне. А те, кто грешит на Георгия Владимировича, не понимают его психотипа. Ему нет равных по умению дать эмоции в нужный момент и при этом не захлебнуться, не сфальшивить. Еще Черданцев всегда удачно набрасывает тему, когда в репортаже вдруг возникает пауза. Считаю, он лучший друг эфира. Человек с колоссальным опытом, который никогда не поставит тебя в неудобное положение», – сказал Константин Генич.
Никита Шлейхер: «Я бы очень хотел выступить на чемпионате Европы, если меня, конечно, допустят»
РУСАДА в мае выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил
Харри Кейн: «Я не из тех, кто утверждает, что заслуживает «Золотой мяч». Стараюсь, что моя игра говорила за себя. Но я буду среди претендентов, если Англия выиграет ЧМ»
Никита Шлейхер: «Я бы очень хотел выступить на чемпионате Европы, если меня, конечно, допустят»
РУСАДА в мае выявило 10 случаев возможных нарушений антидопинговых правил
Харри Кейн: «Я не из тех, кто утверждает, что заслуживает «Золотой мяч». Стараюсь, что моя игра говорила за себя. Но я буду среди претендентов, если Англия выиграет ЧМ»