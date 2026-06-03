Россия и Мадагаскар готовят меморандум о спортивном сотрудничестве

Россия и Мадагаскар начали подготовку двустороннего меморандума о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

3 июня Дегтярев встретился с генеральным секретарем Олимпийского комитета Республики Мадагаскар Жаном Алексом Харинелина Рандриаманариву.

Подписание меморандума планируется на международном форуме "Россия - спортивная держава", который пройдет с 21 по 23 октября 2026 года в Красноярске.