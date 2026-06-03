Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о тенденции к допуску российских спортсменов на международные соревнования.

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– Вчера наших спортсменов допустили в фехтовании. Видите ли вы тенденцию к допуску российских спортсменов?

– У нас был слоган, который сам себя оправдал: «No Russia, no games». Конечно, можно играть в теннис со стеной, есть даже такие виды спорта, можно сложить стол для настольного тенниса и играть в отсутствии партнера, разрабатывать руку. Но когда мы говорим о мировом спорте и олимпизме, есть определенные критерии. Это честные соревнования, общение через спорт, помимо всего прочего попытка находить точки соприкосновения даже в самый сложный момент. Здесь же была попытка разрушить абсолютно все.

Немаловажным фактором стало и отсутствие спонсорства. Представляете, какое количество и спонсоров, и зрителей, которое они сами отсекли от мирового спорта. Это нанесло сокрушительный удар. Все эти факторы в совокупности нанесли сокрушительный удар по этой идеологии. Вот мы сейчас и видим осознание.

Другое дело, что по сути было бы неплохо им это признать. Неплохо было бы сказать, что они отбросили развитие мирового спорта на какое‑то время назад. Они проявили не принципы олимпизма, которые были заложены в античности, а варварство. Видимо, это тоже дело будущего, – сказала Захарова.