Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм получит собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Об этом сообщила Голливудская торговая палата.

Церемония открытия звезды Бекхэма состоится 12 июня. К ведущей мероприятия, известной теле-и радиоведущей Эллен К., присоединятся супруга футболиста Виктория Бекхэм и актер Том Круз.

«Торговая палата Голливуда с гордостью приветствует Дэвида Бекхэма на голливудской «Аллее славы. Награждение Бекхэма звездой на «Аллее славы» в категории «Спортивные развлечения» произошло в подходящий момент, когда США готовятся к проведению чемпионата мира по футболу. Роль Бекхэма в повышении престижа футбола в Америке, и его долговременное влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делает это событие особенно значимым», – сказала продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес.

На протяжении карьеры Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2018 году Дэвид стал совладельцем «Интер Майами».