Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония открытия пройдет 12 июня
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм получит собственную звезду на «Аллее славы» в Голливуде.
Об этом сообщила Голливудская торговая палата.
Церемония открытия звезды Бекхэма состоится 12 июня. К ведущей мероприятия, известной теле-и радиоведущей Эллен К., присоединятся супруга футболиста Виктория Бекхэм и актер Том Круз.
«Торговая палата Голливуда с гордостью приветствует Дэвида Бекхэма на голливудской «Аллее славы. Награждение Бекхэма звездой на «Аллее славы» в категории «Спортивные развлечения» произошло в подходящий момент, когда США готовятся к проведению чемпионата мира по футболу. Роль Бекхэма в повышении престижа футбола в Америке, и его долговременное влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делает это событие особенно значимым», – сказала продюсер «Аллеи славы» Ана Мартинес.
На протяжении карьеры Бекхэм выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2018 году Дэвид стал совладельцем «Интер Майами».
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Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Церемония открытия пройдет 12 июня
«Бавария» и Сайбари близки к подписанию контракта до 2030 года. Хавбек ПСВ и Марокко может пройти медосмотр в США (Foot Mercato)