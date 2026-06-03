Футболист Кудряшов столкнулся со скорой в Москве

Спортсмен Федор Кудряшов, бывший полузащитник сборной России по футболу, попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 3 июня. Мотоцикл спортсмена столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате, бывший полузащитник получил травму левого предплечья, ему понадобилась госпитализация.

Фёдор Васильевич Кудряшов — заслуженный мастер спорта России. В его спортивной карьере были выступления за московский «Спартак», «Химки», «Терек» (сейчас — «Ахмат»), «Ростов», «Рубин», «Факел», «Сочи», а также турецкие клубы «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».

В апреле 2026 года стало известно о дебюте Кудряшова в единоборствах — он участвовал в турнире Fight Nights, где проиграл противнику в бою по правилам кикбоксинга.

Ранее сообщалось, что столкновения мотоциклов и карет скорой помощи время от времени происходят в российских городах.

Так, 31 августа 2021 года в Москве столкнулись «скорая», мотоцикл Harley-Davidson и четыре легковых машины. Пострадали 5 человек.

20 апреля 2022 года байкер протаранил «скорую» на Второй продольной магистрали в Волгограде. Мотоциклист попал в больницу, медики не пострадали.