Появились подробности о ДТП с участием экс-футболиста сборной России

Бывший футболист сборной России Федор Кудряшов успешно перенес операцию после ДТП. Об этом РИА Новости сообщила представитель спортсмена Елена Болотова.

Она подчеркнула, что Кудряшов находится дома.

«С ним все хорошо», — добавила она.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что Кудряшов врезался на мотоцикле в машину скорой помощи. Уточнялось, что причиной ДТП стало превышение скорости бывшим футболистом. При этом Болотова опровергла информацию о вине футболиста. По ее данным, автомобиль с медиками разворачивался через две сплошные и врезался в мотоцикл Кудряшова.

Кудряшов завершил карьеру в феврале 2024 года. С 2020 по 2023 год защитник играл за турецкий «Антальяспор». Футболист также известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Рубин» и «Сочи».