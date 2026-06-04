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Артем Дзюба игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД

Лера Букина

Футболист Артем Дзюба накопил 17 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 14 250 рублей, сообщает Shot. Шесть из них уже с просрочкой: превышение скорости фиксировали один раз в январе, дважды в феврале и трижды в марте.

Артем Дзюба игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД
© РИА Новости

На Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года, который спортсмен приобрел в 2024-м, за полтора года набралось 268 штрафов почти на 300 тысяч рублей. Дзюба систематически превышает скорость, не пристегивается, игнорирует запреты поворотов и проезжает на красный свет.

У футболиста также есть Mercedes 2018 года. Прошлым летом из-за неоплаченного штрафа на этой машине его разыскивали приставы. Сейчас на старом автомобиле числятся еще два неоплаченных штрафа за превышение.

Обе машины имеют одинаковые номера 022. В нумерологии это число-мастер, символизирующее достижение целей и риск. Вероятно, Дзюба воспринял это слишком буквально. Год назад футболист уже попадал в розыск из-за просроченного штрафа.