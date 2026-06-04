Артем Дзюба игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД

Футболист Артем Дзюба накопил 17 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД на общую сумму 14 250 рублей, сообщает Shot. Шесть из них уже с просрочкой: превышение скорости фиксировали один раз в январе, дважды в феврале и трижды в марте.

На Mercedes-Benz AMG GLS 63 2023 года, который спортсмен приобрел в 2024-м, за полтора года набралось 268 штрафов почти на 300 тысяч рублей. Дзюба систематически превышает скорость, не пристегивается, игнорирует запреты поворотов и проезжает на красный свет.

У футболиста также есть Mercedes 2018 года. Прошлым летом из-за неоплаченного штрафа на этой машине его разыскивали приставы. Сейчас на старом автомобиле числятся еще два неоплаченных штрафа за превышение.

Обе машины имеют одинаковые номера 022. В нумерологии это число-мастер, символизирующее достижение целей и риск. Вероятно, Дзюба воспринял это слишком буквально. Год назад футболист уже попадал в розыск из-за просроченного штрафа.