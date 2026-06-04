Дегтярев: Спартакиада будет началом отбора спортсменов в олимпийскую сборную

Михаил Дегтярев: «Спартакиада пройдет в августе и сентябре в 7 регионах России. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Спартакиада 2026 года будет началом отбора спортсменов в олимпийскую сборную страны.
«Главным национальным отборочным турниром в этом году станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов. Она пройдет в августе и в сентябре в 7 регионах России по программе Олимпийских игр в Лос‑Анджелесе. Ожидаем более 9 тысяч атлетов. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную. Дмитрий Аркадьевич (Мазепин) – мой заместитель в олимпийском комитете. То, что происходит в водных видах, министерство удовлетворяет. То же могу сказать про Олега Валентиновича Белозерова и гимнастику. Видим омоложение, понимаем, кто готовится к Лос‑Анджелесу. Молодцы, так держать. Вернули флаг, все идет по плану», – сказал Дегтярев.
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«Спартак» подписал договор с Гальченюком на 2 года
Михаил Дегтярев: «Спартакиада пройдет в августе и сентябре в 7 регионах России. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную»
Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»