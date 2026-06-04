Президент «Фенербахче» получил тюремный срок

Садеттин Саран, президент турецкого клуба «Фенербахче», получил приговор в размере двух лет шести месяцев лишения свободы, передает телеканал NTV.

Суд установил вину Сарана в организации незаконной рекламы ставок во время футбольных матчей на веб-сайте S Sport, принадлежащем его холдингу. Помимо тюремного срока, президент клуба оштрафован на 562 500 турецких лир, что составляет около 12,2 тысячи долларов.

На заседании суда Саран не присутствовал. «Фенербахче» в прошедшем сезоне набрал 74 очка и занял второе место в турецкой Суперлиге. Клуб получил путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.