Андреева рассказала о мести украинке Костюк

Российская теннисистка Мирра Андреева, победившая украинку Марту Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, заявила, что рада, что она смогла отомстить за финал в Мадриде и впервые выйти в финал турнира.

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Она отметила, что еще никогда не чувствовала себя такой счастливой и добавила, что очень ждет финальный матч в Париже.

— Было очень ветрено, не могла понять, в какую сторону дует ветер. Но я сказала себе, что буду бороться и отдам все свои силы. Такой настрой помог мне выйти в финал, — рассказала россиянка в интервью после матча, опубликованном на YouTube-канале турнира.

Встреча российской и украинской теннисисток завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Андреевой с восьмым номером посева. Костюк посеяли на турнире под 15-м номером. В финале россиянка сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Дианой Шнайдер под 25-м номером и Майей Хвалиньской из Польши.

Днем ранее Диана Шнайдер впервые в карьере смогла пройти в полуфинал турнира «Большого шлема». После победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко спортсменка заявила, что «потеряла дар речи» от счастья.