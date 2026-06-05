Роднина ответила на высказывание Фетисова в адрес Исинбаевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала не искать виновных в том, что российским спортсменам долго не возвращают флаг и гимн, отвечая на высказывание Вячеслава Фетисова в адрес Елены Исинбаевой. Об этом Роднина рассказала ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС назвал циничным поведение Исинбаевой, которая, по его мнению, ничего не сделала для возвращения гимна и флага российским спортсменам будучи членом Международного олимпийского комитета.

"Почему везде хотите найти виновных?! Вот мы говорим о том, что нам вернули флаг и гимн, - сказала Роднина. - Но если мы не вернем результаты, то флага и гимна не будет. Будет просто форма сборной страны".

Исинбаева проживает в Испании. В августе 2016 года она была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета на восемь лет, срок ее полномочий завершился по окончании Олимпиады в Париже. Спортсменка дважды становилась олимпийской чемпионкой, трижды побеждала на чемпионатах мира и четыре раза была лучшей на мировых первенствах в помещении. Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом, который держится с 2009 года, - 5,06 м.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.