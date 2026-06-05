Гимнастка избила своего парня

Призерку чемпионатов Европы по спортивной гимнастике румынку Сабрину Войню обвинили в избиении своего молодого человека. Об этом пишет Golazo.

Инцидент произошел на территории спортивного комплекса. Молодым человеком гимнастки является член мужской национальной сборной Румынии Щербан Котилран.

Изначально Войня расстроилась из-за того, что парень не захотел проводить с ней время. Тогда она начала оскорблять его, а не дождавшись реакции, перешла к побоям. Позже похожая ситуация повторилась у стойки регистрации отеля, расположенного на территории того же спортивного комплекса. По данным источника, все это время спортсмен не сопротивлялся.

Позже Котилран обратился в полицию и зафиксировал побои. Отмечается, что моменты избиения могли попасть на камеры видеонаблюдения.

Войня является призером европейских первенств, а также участницей чемпионатов мира. Ее партнер также входит в состав сборной Румынии.