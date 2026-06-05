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Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что украинские спортсмены зря закрывают лица при виде российского флага, передает РИА Новости.

Песков высказался о поведении украинских спортсменов
© РИА Новости
«Зря они это делают. Надо уважать победителей», — сказал Песков.

Поводом стал инцидент на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время гимна России. Россиянка Яна Заикина тогда выиграла золото в упражнении с лентой, а Краинская заняла второе место.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.