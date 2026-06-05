Сын Эрдогана обвинил МОК в двойных стандартах

Глава Всемирной конфедерации этноспорта, сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал Эрдоган раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за двойные стандарты, передает «Матч ТВ».

«Программа МОК недемократична. Она напоминает систему ООН. Многие страны не могут организовывать Олимпийские игры на таком уровне, как на Западе. Спорт должен объединять. Мы видим применение двойных стандартов, что доминируют те, кто имеет власть. И Россия отстранена. Но когда мы спрашиваем, почему вы не отстраняете Израиль, они не могут ответить», — заявил Билал.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.