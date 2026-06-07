Брэд Питт пришел на «Ролан Гаррос» посмотреть на победу российской теннисистки

Известный голливудский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной Инес де Рамон посетил турнир по теннису «Ролан Гаррос» в Париже. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, артист и его избранница сидели в первом ряду, буквально в нескольких метрах от 19-летней Мирры Андреевой, восьмой ракетки мира, внимательно смотрели за игрой россиянки.

Питт и де Рамон наградили спортсменку аплодисментами, после того, как она одержала победу над польской теннисисткой Майей Хвалинской, 114-й ракеткой мира.

Журналисты заметили, что на днях актер посетил концерт группы Red Hot Chili Peppers, а также поужинал в ресторане в компании режиссёра Дэвида Финчера.

Ранее сообщалось, что Питт не отличался особой чистоплотностью, иногда от него даже исходил неприятный запах. Все изменилось после появления в жизни актера новой возлюбленной — де Рамон приучила звездного кавалера к правилам личной гигиены.