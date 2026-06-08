Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин внесен в базу «Миротворца»*

Чемпион мира по хоккею 1993 года в составе сборной России Андрей Николишин включен в базу украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Николишину вменяется в вину в том числе покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что он принимал участие в благотворительных матчах.

Андрею Николишину 53 года, он становился чемпионом мира (1993) и бронзовым призером Олимпийских игр (2002). В НХЛ он выступал за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо», после завершения карьеры игрока работал главным тренером челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура», входил в тренерский штаб московского «Динамо».

*Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.