$73.4785.56

Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»

Sports.ru

Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой откроется в Казани 1 сентября текущего года.

Объявлено, когда откроется школа Загитовой
© Sports.ru

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры – у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми», – сказал Леонов.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости