Объявлено, когда откроется школа Загитовой

Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
Школа олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой откроется в Казани 1 сентября текущего года.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Школа в работе. Мы договорились с Алиной, что все вопросы, касающиеся ее школы, она решает сама. Что касается инфраструктуры – у нас все в порядке, мы проводим еженедельный контроль. Официальное открытие состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми», – сказал Леонов.
Министр спорта Татарстана: «Официальное открытие школы Загитовой состоится 1 сентября, и с этого же дня начнутся занятия с детьми»
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